調查顯示逾8成日本人認為與中韓關係不佳

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【共同社2月19日電】日本內閣府19日公佈的外交相關輿論調查結果顯示，認為當前日中關係“並不良好”和“不太良好”的受訪者合計佔81.8%，較2019年10月的上次調查增加了6.3個百分點。日韓關係方面，同樣的回答雖較此前減少5.5個百分點，但仍高達82.4%。日俄關係則增加7.1個百分點，達73.9%。 有意見就對華關係相關意識惡化指出，尖閣諸島（中國稱釣魚島）週邊接連有中國公務船駛入日本領海等是背景原因。此外，有分析稱對韓方面是原被征勞工訴訟問題等，對俄方面則是北方四島領土談判停滯等得到了反映。 關於對不同國家親近感的提問，回答對中國“沒有親近感”和“相對沒有親近感”的增加了2.4個百分點，共計77.3%。對韓減少了7.0個百分點，為64.5%；對俄則增加了9.5個百分點，為85.7%。 認為日美關係“良好”和“還算良好”的受訪者增加了6.1個百分點，共計86.3%。對美國“有親近感”和“相對有親近感”的共計84.0%，增加了5.3個百分點。 關於協助發展中國家發展的理由這一選擇題，回答“對於災害和傳染病等全球性課題，各國有必要合作互助”的佔58.9%，增加了12.6個百分點，居於首位。內閣府認為是受新冠疫情全球蔓延的影響。 該調查於去年10月22日至12月6日期間，以18歲以上男女3000人為對象實施。回收率為62.2%。由於新冠疫情，此次從以往的面對面調查方式改為郵寄方式，內...