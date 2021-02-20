電動汽車普及或減少30萬個就業崗位

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【共同社2月20日電】20日獲悉，由於汽車將從汽油車過渡到零部件數量少的電動汽車（EV），日本國內零部件廠商的就業崗位可能會大幅減少。有估算顯示目前300萬左右的相關就業崗位將減少30萬個，各廠商為創造新業務正在加快研發速度，地方政府也為維持就業摸索提供支援。 由於EV用馬達驅動輪胎行駛，不需要汽油發動機相關零部件，據稱零部件數量從汽油車的約3萬個減少至2萬個左右，另一方面電池及驅動馬達等EV化也需要新的零部件，各公司致力於相關開發。 變速器廠商加特可（Jatco，位於靜岡縣富士市）目前主力商品是面向發動機汽車的無級變速器（CVT），社長中冢晃章認為“發動機汽車不會馬上就消失”，但同時在推進名為“eAxle”的提升EV高速性能的新產品開發。 豐田汽車系列零部件廠商電裝去年在愛知縣新設了“電動開發中心”，開展電動化相關的研發等。 地方政府也採取行動支援中小企業應對EV化的舉措。靜岡縣和濱松市組成的濱松地區革新推進機構於2018年成立的“新一代汽車中心濱松”與大學和整車廠商等合作，為中小企業提供EV等新一代技術。負責人表示“只用一兩年做準備是來不及的，將提供支援使會員企業能夠應對擺脫汽油車”。 日本理特諮詢公司（Arthur D. Little Japan）經營諮詢員祖父江謙介指出，國內汽車零部件相關就業崗位有300萬個左右，EV化可能導致減少一成約30萬個崗位。敲響警鐘稱“海外廠商把...