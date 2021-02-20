輝瑞稱新冠疫苗可在零下20度保管

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【共同社華盛頓2月20日電】美國製藥巨頭輝瑞19日宣佈，關於此前認為必須在零下60至80度超低溫保管的該公司新冠疫苗，已附加數據向美國食品藥品管理局（FDA）提出申請，要求追加標註可以在普通冷櫃能達到的零下15至20度條件下保管兩週。 輝瑞表示將向美國以外的管制部門也提出同樣申請。如果在日本得到批准，則接種現場等不再需要超低溫冷櫃，可能會有助於接種。裝載最多45.279萬劑進口疫苗的第二班飛機定於21日抵達日本。 FDA認可的保管條件是，在冷凍狀態的零下60至80度最長6個月，在使用乾冰的運輸專用容器內最長可維持品質30天。如果是冷藏，僅限為接種用生理鹽水稀釋前，在2至8度溫度下最長5天。 據輝瑞稱，對至今為止積累的數據進行分析，結果發現即便在零下20度左右，兩週以內也能夠保證疫苗品質。 日本為在零下75度進行保管及運送，政府提出方針在全國設置一萬處超低溫冷櫃，從這些地點向接種會場分配疫苗。 不過由於一旦從超低溫冷櫃中取出並解凍，則疫苗最多隻能使用5天，被指存在診療所等小的接種會場很難保管、難以進行高效接種的問題。（完）