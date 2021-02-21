日本老年人新冠疫苗接種4月實施對象有限

Newsfrom Japan

【共同社2月21日電】日本行政改革擔當相河野太郎21日在NHK的節目中預計稱，關於65歲以上老年人的新冠疫苗接種，在計劃啟動的4月內，實施的地區和年齡將很有限。他介紹稱，由於美國輝瑞公司的疫苗產量增加推遲至5月，“到4月的供應量非常有限”。關於尚有大量不確定部分的疫苗供應和接種日程，他表示“必須在本週內做出一定程度的決斷”。 河野就老年人的接種稱：“從哪個地方政府開始？在當地，比如是從100歲以上開始，然後年齡向下降？還是優先為設施內的老年人接種？”他表示：“希望逐漸起步，慢慢擴大”。河野認為，大城市用2個月零3週完成接種的目標有困難。 對於疫苗供應日程未定以致影響地方政府的接種計劃，他表示“非常抱歉”。 有關老年人之後接種對象的基礎疾病患者，河野給出了無需提交診斷書而是通過自主申報制受理的想法。他表示：“獲得診斷書很麻煩。” 關於海外調查結果稱被認為需要接種兩次的輝瑞疫苗僅接種一次也能發揮效果，河野指出：“如果真的有效，日本也採用這樣的做法，那麼接種方式將有變化。”他表示將與厚生勞動相田村憲久磋商應對。 圍繞厚勞省20日公佈的兩例疑似不良反應，河野強調：“無法做到零不良反應。想說明的是獲得的效果大於風險。”（完）