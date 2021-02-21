專訪：世衛新冠溯源專家質疑中方冷鏈輸入主張

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【共同社北京、東京2月21日電】作為世界衛生組織（WHO）新冠病毒溯源國際專家組成員到訪中國湖北省武漢市的日本國立感染症研究所獸醫科學部長前田健日前接受共同社在線採訪時透露，專家組成員對中國主張的病毒通過冷鏈物流從國外輸入的說法持懷疑立場。前田表示“專家組的想法和中方有分歧”，呼籲有必要儘早展開進一步調查。 由於這是聯合調查，今後公佈的結果將以雙方一致的見解為主。中國主張病毒可能附著在冷凍食品上從國外輸入。專家組與中方9日在武漢召開記者會，表示冷鏈物流也包含在調查項目之中。但前田表示專家組主流意見認為“可能性不太大”。 前田稱初期病例集中的武漢的市場是“流行切實可見的地點”，予以重視。專家組曾表示希望掌握可能成為中間宿主的活的哺乳類動物交易情況。中國政府去年1月曾暗示違法的野生動物交易是感染源，但視察時主張稱調查結果顯示當時市場內沒有活的哺乳類等。中方承認市場有過兔子和鼬獾的食用肉。 前田透露：“專家組方面認為‘應當有（活的哺乳類動物）’。”他表示，專家組拿出暗示可能有此類交易的信息進行追究，但未能獲得相關人士和商家的證言，並指出既然中方否認就很難掌握實際情況。前田還主張，應當調查以前在蝙蝠身上發現過類似病毒的雲南省和臨近該省的東南亞的動物。 前田介紹稱，調查開始時沒有集齊必要數據，“在時間上很著急”，後來感覺中方“沒有隱藏（信息）的意圖”，獲得了已有信息的恰當提供。但他也表示：“...