獨家：殘奧會分級判定遲緩 或將影響運動員參賽

Newsfrom Japan

【共同社2月22日電】21日採訪各比賽團體獲悉，有關相當於參加東京殘奧會所需資格判定的“國際分級”，日本國內內定運動員以及過去金牌得主等30人以上國家隊候選人並未完成分級，很多人有可能今後也無法獲得分級。這是由於新冠病毒疫情下得不到判定機會，若現狀持續下去，主力運動員可能會無法參加東京殘奧會。 東京殘奧會將在24日迎來開幕倒計時半年。殘奧會中為了保證比賽的公平性，對運動員的殘障按種類和程度細分成各級別。田徑項目僅男子100米比賽就將實施16個項目。該分級由專門委員進行嚴格判定，是比賽成立的重大前提。 原則上分級工作在各國眾多選手聚集的國際大賽中實施，但新冠疫情下相繼取消。重度殘障的運動員出國導致感染風險高，此外還有在海外接受檢測極其困難的情況。內定運動員中，田徑項目2008年北京殘奧會雙冠得主伊藤智也和乒乓球項目2019年亞錦賽冠軍淺野俊等人目前未獲得分級。 在海外，分級工作不見進展的問題嚴重，要求國際殘奧委會（IPC）放寬措施的呼聲也出現。不過IPC主席帕森斯接受共同社採訪時強調，“（分級是）公平性方面不可或缺的要素。不處於要考慮補救措施的階段”，對變更規定持消極態度。（完）