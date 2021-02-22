關注：自動的單人乘坐機器人和電動輪椅受青睞

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【共同社2月22日電】活用幫助老年人等短距離移動的自律行走型“單人乘坐機器人”和“電動輪椅”的嘗試頗受關注。在觸摸屏上輸入目的地後就能自動帶人前往目的地。此類設備具有陪伴等功能，能減輕家人等負擔，受到好評。此外年輕人也在輕鬆使用，其大展拳腳的領域正在擴大。 “機器人正在行走”、“現在是紅燈，所以在等待。”在東京都中央區的住宅街，自動駕駛機器人“RakuRo”一邊播放提醒周圍注意的語音一邊緩慢前進。單人乘坐的座位上搭載的是老年人等當地的居民。用戶之一仲台和子（78歲）滿意地表示：“它和人步行速度一樣，因此能獲知季節的變化，移動本身也很令人愉快。” 該服務由機器人開發創新企業“ZMP”（東京）去年10月在東京都中央區的月島站週邊啟動。利用該服務需要在註冊會員後通過智能手機應用軟件（APP）事先輸入搭乘日期、時間和目的地。費用為無限暢乘的定額套餐每月1萬日元（約合人民幣612元）。搭乘時僅需在RakuRo配備的平板設備上輸入預約號並按下出發鍵就開始移動。 用戶能按照從指定搭乘地點到醫院及超市等事先設定的路線移動。RakuRo正面有發光二極管（LED）屏幕的“眼睛”，通過笑臉及哭臉等表情向行人告知運行情況。ZMP社長谷口恆頗有心得地表示：“為融入地區，力爭營造討人喜歡的氛圍。也頗受孩子們的歡迎。” 在首都圈空中大門東京羽田機場國內航線第一航站樓，日本航空公司從去年7月啟動了免費提供自律行走...