日本近1個月疫情水平僅為谷歌預測3成

Newsfrom Japan

【共同社紐約2月22日電】21日獲悉，日本新冠疫情水平遠低於使用美國谷歌公司人工智能（AI）的感染預測數據。截至本月14日的4週內，日本新增確診人數與死亡人數均僅為預測數據的3成左右。日本政府1月7日基於新冠特別措施法發佈緊急事態宣言，可能產生了一定效果。 谷歌顯示人流擁擠狀況的數據表明，1月上旬至2月中旬與疫情前的基準值相比，公共交通、職場與娛樂相關設施的人流減少，而住宅則有所增加。由於居家辦公等，民眾似乎避免了外出。 厚生勞動省的數據顯示，1月18日至2月14日新增確診人數為約8.5萬人，死亡人數為約2450人，遠低於谷歌1月19日公佈的27.1575萬人和8210人。 谷歌預測，2月18日至3月17日的4週內，新增確診人數為5.5736萬人，死亡人數為1875人。預計單日新增感染人數約2000人，呈持平趨勢。 谷歌去年11月開始提供感染預測數據，供日本專門機構用於準備應對措施，使用厚勞省數據和顯示人流狀況的數據等。為反映民眾行動和疫情趨勢，係統每天進行更新。（完）