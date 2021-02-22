分析：日本新冠疫苗確保計劃不透明性加劇

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【共同社2月22日電】被視為平息新冠疫情王牌的疫苗接種工作17日在日本剛剛啟動，然而疫苗確保方面已籠罩著陰影。行政改革擔當相河野太郎在NHK的節目中表示，4月內供應量有限，對老年人的全面接種或將在5月以後啟動。 政府去年曾強調，已與美國輝瑞就今年6月底前接受6000萬人份供應達成基本協議。然而在各國爭奪戰日益激化的情況下，1月20日簽的正式合同中供應期限推遲至“年內”，早日確保方面開始被打上問號。 疫苗何時向日本被分配多少取決於製造商美國輝瑞，加之從製造工廠所在地歐洲出口取決於歐盟（EU）批准這一所謂雙重不確定因素，接種計劃尚未敲定，等待的地方政府也愈發睏惑。 截至目前，政府已為國內確保通過2個航班的總計84萬劑部分。據悉第3個航班以後尚無眉目。確保工作沒有把握的情況下，醫護人員接種對象從最初擴大至100萬人，無法消除不協調的感覺。政府應當抓緊向國民展示確保計劃的整體內容。（完）