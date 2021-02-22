88%的災區政府首長擔憂核處理水排放入海

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【共同社2月22日電】22日獲悉，共同社以東日本大地震海嘯和福島核事故重災區岩手、宮城、福島三縣42個市町村長為對象的問卷調查顯示，關於核事故後持續增加的含有放射性物質氚的處理水排放入海方案，相當於88%的37位首長對形象受損感到擔憂。 中央政府根據專家組成的小委員會的建議以排放入海為主進行探討，首相菅義偉表示“將在適當時候作出決定”，但調查結果凸顯出不僅是核電站所在地福島縣，漁業發達的岩手和宮城兩縣擔憂也根深蒂固的實際情況。 該調查於去年12月到今年1月實施，有21人回答稱“非常擔憂”形象受損，9人表示“感到擔憂”，7人稱“傾向於擔憂”；5人未作出回答，沒有人表示“不擔憂”。 選擇“非常擔憂”的福島縣新地町町長大堀武擔心地表示“如果不解決現有的形象受損，隨著排放入海的形象受損將更加嚴重”，“應當把長期保管納入視野進行探討”，表示希望維持現行的儲罐保管方式。 總計20人對小委員會的建議及討論過程表示“不能接受”或“傾向於不能接受”，14人以“沒有專業性（知識）”等為由未作出回答。 岩手縣釜石市市長野田武則回答稱“傾向於不能接受”，認為“雖然據稱科學上講是安全的，但自然環境是地區之寶，很難說居民能夠接受”。 關於希望中央政府採取的形象受損對策，很多首長舉出“對漁業和水產業者進行補償”、“獲得當地及國民的理解”、“關於安全性作出細緻說明”。 《核電站事故與“食品”》一書作者、筑波大學副...