聯合國副秘書長等發表宣言呼籲消滅歧視

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【共同社2月22日電】消滅歧視、建設具有多樣性的社會——鑑於東京奧運會和殘奧會組織委員會前主席森喜朗蔑視女性的發言，聯合國副秘書長中滿泉等42位各界領袖共同發表了行動宣言。中滿近日接受共同社採訪稱，“不能辭職就了事，我們應建設能確保多樣性、沒有歧視的社會”，呼籲基於宣言採取行動。 除了中滿之外，這42人還包括建築家隈研吾、三菱日聯金融集團董事長平野信行、廣島縣知事湯崎英彥等，這些經營者及研究人員以個人名義表示贊同並聯名。 宣言提出實踐的5個項目並呼籲“主動實行”，包括（1）不對助長及容忍歧視的發言保持沉默、要求變革意識；（2）合作創造環境使任何背景的人都能參加討論並易於活躍；（3）為在討論及決策場合增加這些人的數量而制定執行計劃並落實；（4）要求改善妨礙實現多樣性的言行及固定觀念，對於只有男性等屬性不均衡的討論會或會議，敦促主辦方進行調整；（5）不允許任何形式的騷擾及性暴力。 中滿就森喜朗的發言指出“與其說是個人的問題，不如說也是整個社會的問題”，表示“希望在任何場合大家都能發聲並付諸行動，成為（消滅歧視的）第一步”。（完）