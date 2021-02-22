日本2020年新生兒初值約87萬人創新低

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【共同社2月22日電】日本厚生勞動省22日公佈了遭遇新冠疫情的2020年的人口動態統計初值。出生數（新生兒）為創最少紀錄的872,683人，較上年減少25917人。死亡人數為1,384,544人，較上年減少9373人，11年來首次減少。結婚數537,583對，較上年減少78069對，降幅12.7%為僅次於1950年的戰後第二大數值。 日本2019年出生數首次跌破90萬人。從懷孕到生產需要一段時間，新冠疫情對出生數產生全面影響預計要到2021年。2020年降幅全年為2.9%，而12月則達到7.3%。下滑勢頭不止。 厚勞省就整體趨勢表示：“料想將受疫情影響，但不清楚確切情況。”據該省透露，近年在老齡化影響下持續年均2萬人以上增長的死亡數自2009年以來首次減少。獲悉詳情的截至2020年9月的數據顯示，死因中的肺炎和流感大幅減少。有意見指出原因或為養成了戴口罩和洗手的習慣。 據稱，婚姻數大減被認為也是受到“令和婚”成為話題的2019年增加的影響。 人口動態統計初值包括在日本的外國人和在外國的日本人等，而確定值僅含在日本的日本人。有“86萬衝擊”之稱的2019年出生數確定值為約86.5萬人，初值為約89.8萬人。兩者相差3萬人以上，預計2020年確定值也將有同等程度的減少。據政府相關人士透露，有人預想將變為約84萬人。 厚勞省往年會在年底公佈接近確定值（9月公佈）的全年估算數據。但2020...