聚焦：在日技能實習生苦於新冠 工會呼籲支援

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【共同社2月23日電】由於新冠疫情，結束技能實習卻無法回國、持續滯留在日本的外國人超過了3萬人。也有人找不到新工作，動用了賺到的儲蓄。支援者強調“需要能夠靈活工作的機制”。在今年春季勞資談判（春鬥）全面展開的情況下，有人呼籲“希望工會也切實致力於改善外籍勞動者的待遇”。 來自中國河北省的李菊花（33歲）為學習農業技術來到了日本。她表示料到了難以馬上回國，但沒想到會這樣。去年8月，她結束了在三重縣鈴鹿市的樹木栽種實習。雖然想返鄉，但機票價格漲到了以前數倍的30萬日元（約合人民幣1.8萬元）至40萬日元，航班停飛也接連不斷。 她棲身於支援外籍實習生的工會組織“岐阜一般勞動組合”在岐阜縣內運營的避難所。雖然有失業保險，但至今在日本賺取的約500萬日元中，約有30萬日元花在了生活費上。 在留資格已經延長了兩次，但將於2月底到期。她與在中國的丈夫和孩子天天通過通信APP保持聯繫，但每天都很不安，覺得沒想到會遭遇這種事情。 日本中央政府就實習生設置了能夠轉行的機制等，但來自中國的該工會組織第2外國人支部長甄凱指出：“對於想盡快回國的實習生而言難以適用。中央政府和企業應該思考不拘泥於技能實習框架，讓外國人能夠工作的機制。” 面臨困難的各種各樣的實習生前往甄凱處求助，其中有被要求對宿舍失竊負責而遭解僱的越南女性、被公司的日本人毆打等遭受暴力的菲律賓男性等。甄凱方面與雇主展開了勞資談判。 但企業方不...