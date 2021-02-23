日本老年人接種的新冠疫苗將按人口比率分配

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【共同社2月23日電】日本行政改革擔當相河野太郎23日在日本電視台的信息節目中表示，關於預定4月開始面向65歲以上老年人接種的新冠疫苗，初期將根據人口發放至都道府縣，不考慮感染人數。他說：“最初將根據人口比率分配。之後將配合接種速度進行供應。”他還就根據疫苗供應情況來靈活變更接種計劃的方針，也尋求了理解。 河野表示將在統一分配疫苗的基礎上，為防止接種進展快的都道府縣出現供應不足而展開應對。對於為了預防傳染，是否會向新冠新增感染人數較多的東京都和大阪府等大都市圈優先分配，河野表示否定稱“目前不太考慮”。他就接種日程指出“並不是一開始就有完美的計劃”，再次表示有意隨時調整。 關於按年齡順序和按地區等具體的接種方法，河野稱“為了順暢實施，將請地方政府思考”，明確表示將委託各地方政府。關於特別護理老人院等老年人設施，則把在設施工作的未滿65歲職員等也作為接種對象。河野說明理由稱：“這是為了防止設施內發生聚集性病例。”（完）