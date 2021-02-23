豐田智慧城市“Woven City”開建

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【共同社2月23日電】豐田汽車公司23日開始建設位於日本靜岡縣裾野市的尖端技術城市“Woven City”。今後將讓人入駐，開展活用自動駕駛等的人工智能（AI）與通信的實驗，助力開發有助於解決社會課題的新服務和產品。23日的動工典禮上，社長豐田章男錶示：“將挑戰創造讓多樣性的人們能夠幸福生活的未來。” Woven City被定位為用IT連接整個城鎮的新一代城市“智慧城市”。以國內汽車廠商為中心大規模開發城鎮很罕見。 該城建在子公司豐田汽車東日本（宮城縣大衡村）的東富士工廠舊址上，約70萬平方米。居民從約360人開始，設想增至2000人以上。投資費用和竣工時間尚未透露。 老年人和育兒家庭將在該城鎮生活，篩選出社會課題，由常駐的技術人員和研究人員等尋找解決方案。豐田呼籲企業和個人參加，收到了超過3000份報名。與NTT已經敲定合作。 豐田將在地上和地下鋪設總計4種道路，在各種條件下檢驗自動駕駛技術。由於將建設網狀道路，所以使用了“Woven（紡織）”作為城鎮名稱。還在討論利用氫燃料電池系統和機器人等。 23日的典禮上，豐田章男、靜岡縣知事川勝平太等出席，祈願了施工安全。（完）