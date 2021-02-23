菅義偉探討2月底率先解除6府縣緊急事態宣言

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【共同社2月23日電】日本首相菅義偉圍繞目前向10個都府縣發佈的新冠疫情緊急事態宣言，已開始探討對非首都圈1都3縣的6個府縣率先解除。設想該6府縣在2月底解除。菅義偉將鑑於京都、大阪、兵庫3府縣知事23日的要求和專家的分析，在24日傍晚舉行的與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等相關閣僚的磋商上做出判斷。若率先解除的方針敲定，就在26日諮詢由專家組成的諮詢委員會，然後在政府的對策總部上決定。政府相關人士23日透露了該消息。 在與相關閣僚的磋商中，也將重視之前舉行的向厚勞省提出新冠對策建議的專家組織會議意見。 探討率先解除的是愛知、岐阜、京都、大阪、兵庫、福岡6府縣。關西3府縣知事已在與西村的在線會談中，要求本月底解除。愛知縣知事大村秀章也同樣要求了解除。岐阜縣知事古田肇表示與愛知縣同時解除為宜。 政府的基本應對方針中，解除宣言的前提是病床使用率等6個指標擺脫最嚴重的“第四階段”（疫情爆發式擴大），改善至相當於“第三階段”（感染驟增）以下。截至21日，不含福岡縣的5府縣的6個指標均相當於“第三階段”以下。 首相官邸消息人士強調說：“知事的意向分量很重。”政府高官表示“從指標上看，沒有反對解除的理由。” 此外，政府內部也出現了警惕解除後的鬆懈，認為“等到宣言到期3月7日比較好”（閣僚語）的意見。 另一方面，對於東京都等首都圈則以雖然新增感染人數持續趨於減少，但醫療提供體制依然嚴...