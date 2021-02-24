因地震部分停運的東北新幹線全線恢復

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【共同社2月24日電】因13日發生福島、宮城兩縣測得震度6強（日本標準）的地震而有部分區間停運的東北新幹線24日全線恢復運行。那須鹽原（栃木）至仙台區間的修復工作已經完成，東北地區與東京之間的直通列車恢復運行。東日本鐵路公司（JR東日本）現階段按臨時時刻表運行，車次為通常的8成左右。東京與仙台、盛岡兩站之間車程分別增加1小時左右。 24日上午6時許，開往東京站的始發列車從仙台站出發。 據JR東日本稱，東北新幹線發現有多處因地震受損，包括10根高架橋立柱和20根鐵路旁電線桿損傷等。由於13日地震發生後不久斷電，新幹線停運，14日起那須鹽原至盛岡區間全天停運。之後16日在一之關（岩手）至盛岡區間、22日在仙台至一之關區間陸續恢復運行，剩下那須鹽原至仙台區間持續停運。 全線修復後，山形新幹線和秋田新幹線可以實現與東京站的直通運行。由於部分實施降速運行，北海道新幹線的大部分列車在新青森站折返。 東北新幹線停運期間，由常磐線、高速大巴、飛機等作為替代性交通工具維持旅客運輸。 JR仙台站的綠色窗口從24日營業開始前就排起了約40人的購票隊伍。平時因工作住在仙台市、要乘新幹線前往東京都內自家的公司職員齋藤清隆（59歲）顯得鬆了口氣：“擔心乘不上（新幹線），早晨5點左右就開始排隊了。之前因為地震暫時回不了家，所以隔了很久想處理一下家裡的事。”（完）