世行男女經濟權利差距排名日本跌至第80位

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【共同社華盛頓2月24日電】世界銀行23日發佈圍繞經濟權利調查男女差距的年度報告。在職業、育兒、養老金等8個項目的評估中，日本得分與去年不變，但在190個國家和地區中的排名下滑至並列第80位。可以看出在其他國家有所改善的同時，日本面向消除根深蒂固男女差距的舉措未有進展。 報告每年對女性面臨的不平等現狀實施調查，旨在供各國用於決定政策。去年日本的排名是並列第74位。 此次以2019年9月至2020年10月為對象期間進行了分析。日本在選擇居住地和旅行等“移動”項目中男女沒有差距，得到滿分。然而在測評就職和待遇、性騷擾等方面應對的“職場”和“薪酬”項目中，今年與去年一樣，兩項都僅獲滿分一半的50分。 報告尤其視為問題的是日本男性育兒假取得率之低，指出“雖然是全世界制度最完善的國家之一，但2019年度男性的取得率僅為7.5%”。 加拿大、法國等10國所有項目均為滿分。美國並列第34位，中國並列第115位。27個國家為改善男女差據而修改了法律。 儘管如此，平均來看女性僅獲得男性四分之三的權利，世行行長馬爾帕斯警告稱：“新冠疫情的蔓延導致現存差距進一步拉大。”（完）