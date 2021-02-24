獨家：厚勞省將對新冠自費檢測精度進行驗證

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【共同社2月24日電】日本厚生勞動省日前決定將對自願自費接受的新冠病毒檢測精度是否充分進行驗證。隨著利用者的增加，也有意見指出實施檢測的部分醫療機構和民間企業的能力可能存疑，厚勞省將要求開展PCR檢測等的全國約2000處設施予以配合。 該省去年10月至今年1月開展的先期調查顯示，主要應對醫生及保健所認為有必要而在地方衛生研究所及醫療機構實施的“行政檢測”的563處設施中，陽性、陰性的判定正確率高達96.4～99.8%。另一方面，對於新引進的檢測試劑和設備的性能切實進行確認的只有半數左右，每天都對精度是否有問題進行確認的設施更是鳳毛麟角。 據稱主要提供自費檢測的其餘約1400處設施並未參與調查，實際情況不明。負責此事的東海大學教授宮地勇人（臨床檢查學）指出：“即使是開展行政檢測的設施，對精度的管理體制也非常薄弱。”他認為如果對自費檢測設施也進行調查，可能會發現更多判定能力及管理體制存在問題的事例。 雖然驗證的時期及對象設施數量尚未確定，但厚勞省已在2020年度第三次補充預算中列入了8000萬日元（約合人民幣490萬元）。該省表示：“將呼籲未參與上次調查的設施儘可能參與。” 已實施的先期調查向563處設施送去多個樣本，讓其判定陽性或陰性。17處設施出現誤判。 厚勞省將一邊推進新調查的準備工作，一邊根據先期調查結果編制精度管理手冊，並於3月分發。（完）