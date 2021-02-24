焦點：東京奧運APP令人擔憂 耗資和工作量巨大

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【共同社2月24日電】圍繞東京奧運會和殘奧會的新冠疫情對策，對於日本政府力爭面向來自海外的觀眾導入的智能手機APP，擔憂接連不斷。該APP需要投入約73億日元（約合人民幣4.5億元），在距離開幕還剩約5個月的時間內開展海量工作。雖然政府也設想活用於奧運後的訪日外國人，但出現了質疑意見。 17日的眾院預算委員會上，立憲民主黨議員尾辻KANA子追究說：“這是非常巨大的金額。不會是浪費嗎？”首相菅義偉稱“不知道準確的金額”，還表示“把奧運以外的活用也納入了視野”。 該APP為了統一管理觀眾等的行動、健康狀態和檢測結果，與外務省電子簽證系統、厚生勞動省感染者信息共享系統“HER-SYS”、海關係統合作。政府計劃要求觀眾必須持有智能手機並安裝APP。通過這些舉措，觀眾原則上被免除14天自我隔離，也可以乘坐公共交通工具出行。正因為如此，該APP被視為防疫上的“救生索”（奧運相關人士語）。 例如能否拒絕不持有智能手機的觀眾入境、中國通信設備巨頭華為技術的終端預計無法使用該APP等，懸而未決問題很多。如果對訪日外國人回升而言不可或缺的中國遊客無法使用，那麼奧運後的活用也將無法如願。 APP招標公告去年12月28日發佈，提交技術提議書的截止日為今年1月8日。僅有1家公司參加投標，合同金額為73.15億日元。對於在判斷是否接納海外觀眾之前就投入巨資，尾辻強調：“太超前了。包括替代方案在內，政策需要有靈...