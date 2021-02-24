最高法院判定那霸市向孔子廟無償提供土地違憲

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【共同社2月24日電】對於日本那霸市政府向祭祀儒教之祖孔子的“孔子廟”無償提供公園內土地是否違反《憲法》政教分離原則的居民訴訟，最高法院大法庭（審判長：大谷直人院長）24日做出上訴判決，認為此舉“違憲”。 最高法院就政教分離判定違憲的有1997年的愛媛“玉串料”（祭祀費）訴訟、2010年的空知太神社訴訟，此次是第3例。這也是首例有關孔子廟的最高法院判決，那霸地方法院和福岡高等法院那霸支部也都判定違憲。 一審、二審判決顯示，14世紀來自中國的職能集團“久米三十六姓”子孫構成的一般社團法人“久米崇聖會”希望重建因戰爭災難燒毀、被移設在他處的孔子廟，向市政府提出了請求。在被允許設在市中心的松山公園之後，2013年建造了孔子廟。 市政府決定全額免除每月約48萬日元（約合人民幣2.9萬元）的土地使用費。有女性居民2014年以市政府不要求支付使用費是違法的為由，提起了訴訟。 那霸地方法院指出孔子廟在每年舉行一次的祭禮時才開門等，是“宗教性質色彩濃厚的設施”，判定無償提供土地屬於憲法禁止的“地方政府的宗教活動”。福岡高等法院那霸支部的判決也支持了該判定。（完）