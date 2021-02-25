奧組委新主席表示注重新冠對策與男女平等

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【共同社日內瓦2月25日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會新主席橋本聖子24日從日本以在線形式出席國際奧委會（IOC）執委會會議，這是她上任後首次出席該會議。作為今後著力開展的三項重點政策，橋本報告了“新冠疫情對策、性別平等以及繼承作為新奧運形象的東京模式”。 橋本就3月25日從福島縣啟動的國內聖火傳遞介紹稱：“將安全放在首要位置加以推進很重要。”除了IOC主席巴赫外，多名委員對橋本就任東京奧組委主席表示祝賀。 隨著奧運延期而簡辦以及向相關人士提供合理的服務等被稱為“東京模式”，IOC也給予高度評價。 橋本在出席會議之後接受媒體採訪，表示有意成立以花樣游泳項目奧運銅牌得主、目前擔任組委會體育總監的小谷實可子為一把手的“性別平等推進小組”。此外還表示想通過在線交流及例行記者會致力於信息發佈。 對於島根縣要求取消縣內聖火傳遞，橋本強調“願細緻應對地區面臨的問題，使大家能參與進來。” 包括夏季和冬季在內共參加過7次奧運會的前奧運相橋本作為因蔑視女性發言而辭職的森喜朗繼任者，將致力於新冠防疫對策等距離開幕不到5個月的奧運籌備工作。 巴赫在18日的聲明中表示歡迎稱，橋本“有很棒的奧運經歷，是最合適的人選。她能發揮豐富的政治經驗，攜手（中央）政府及東京都、IOC，為實現安全的東京奧運起作用。”（完）