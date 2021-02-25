東京奧組委公佈聖火傳遞新冠防疫措施

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【共同社2月25日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會25日公佈了啟動倒計時1個月的奧運聖火傳遞活動新冠防疫措施詳細內容。除了讓觀眾避免在所住都道府縣以外觀看外，為避免沿途人群密集，奧組委還敦促觀看網絡現場直播。 新冠疫情對策為最大懸而未決的問題，將成為面向舉辦奧運的試金石。奧組委主席橋本聖子強調：“新冠疫情對策做到萬無一失，將安全放在首要位置加以推進很重要。” 關於當地觀看，奧組委呼籲遵守與附近的人確保適當距離、戴口罩、不大聲呼喊通過鼓掌聲援等注意事項。若發生過度密集，也有中斷聖火傳遞的可能性。 聖火傳遞將於3月25日從福島縣足球設施“J-Village”（位於楢葉町和廣野町）出發，到舉行開幕式的7月23日為止約1萬名火炬手連接47個都道府縣。 關於計劃截至4月2日舉行的福島、栃木、群馬、長野各縣，奧組委介紹“將按計劃在公路實施”。然而在栃木縣要求避免不必要非緊急外出的措施仍在持續，將重新協商實施方法。群馬縣也鑑於疫情，將以各市町村為單位判斷實施方法。4月3日起岐阜縣以後的聖火傳遞將由奧組委和都道府縣協商，以1個月前為預期敲定實施形態。 疫情對策中，為避免沿途觀眾蜂擁而至的事態，名人火炬手“計劃在可採取密集對策的場所奔跑。”據設想並非公路，而是可限制入場的比賽場館、公園等。觀看各地的抵達儀式原則上將採取事先預約制。 奧組委要求火炬手從奔跑2週前開始避免聚餐等活動，並填寫身體狀況管理表...