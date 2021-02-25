日本政府擬月底解除6府縣緊急事態宣言

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【共同社2月25日電】多名日本政府和執政黨相關人士24日透露，政府圍繞向10個都府縣發佈的新冠疫情緊急事態宣言，為本月底解除東海及關西等6個府縣的宣言展開了最終協調。關於首都圈1都3縣，將繼續探討若感染人數減少趨勢沒有變化，則不延長3月7日的宣言期限。首相菅義偉向記者團表示，26日將舉行專家等組成的諮詢委員會會議，稱“將聽取專家的意見，作出判斷”。 菅義偉24日傍晚在官邸與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等相關閣僚進行了磋商。考慮率先解除的是岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡6府縣，這些地區均擺脫了最嚴重的“第四階段”（疫情爆發式擴大），知事等表示有意提前解除宣言。一名出席者稱“知事的意見很有分量”。菅義偉身邊人士表示“決定26日召開諮詢委會議的目的，應是6府縣率先解除（宣言）”。 菅義偉考慮就首都圈1都3縣也表明不會延長宣言。政府相關人士指出“今天的磋商未能作出最終決定，將觀察（疫情）數字到最後一刻”。不過政府內部也有慎重意見稱“作出決定過早，只會導致鬆懈”（官邸消息人士語）。 磋商中圍繞臨時中止的旅遊支援項目“Go To Travel”，似乎就能否隨著宣言解除而重啟交換了意見。 在與相關閣僚磋商之前，厚勞省還舉行了為新冠疫情對策提供建議的專家組織會議。會上專家組織對醫療提供體制的負擔有所減輕給予好評，但指出即使解除宣言，也必須力爭降到疫情4個階段標準中倒數第二輕的“第...