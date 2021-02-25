詳訊：東京奧組委擬3月展示觀眾應對措施方向

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【共同社2月25日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子25日就東京奧運的觀眾應對措施表示，考慮在國內聖火傳遞開始的3月25日前後展示方向性。她強調：“儘早出示觀眾的整體設想為好。將首先展示方向性。”她是在與體育廳長官室伏廣治會談後接受媒體採訪時這樣表示的。 日本政府與奧組委已經決定，把敲定觀眾人數上限以及如何對待外國觀眾的期限定在“今年春季”。奧運相關人士中，有人認為在全球新冠疫情未平息的情況下，很難接納來自海外的普通觀眾。 國際奧委會（IOC）主席巴赫24日在記者會上，就判斷東京奧運是否接納海外觀眾表示“可能在4月或者5月初”。奧運會部執行主任杜比稱“我認為4月末是適合的時期”。 日本奧運相丸川珠代在25日的眾院預算委員會會議上，就IOC方面的看法解釋說：“還不清楚是截止時間的意思，還是想在那時敲定的意思。”她表示將著眼於協調在下週召開的日本政府、奧組委、東京都、IOC和國際殘奧委會（IPC）的五方磋商，進行詳查。 室伏在當天的記者會上強調，應該綜合考慮國內外疫情和體育比賽的實際情況等，然後做出判斷。（完）