東京奧組委不要求避免沿路觀看聖火傳遞

Newsfrom Japan

【共同社2月25日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會25日公佈了奧運聖火傳遞的新冠疫情對策詳情。聖火傳遞室室長岡田輝彥在記者會上稱“作為奧組委，不採取希望大家主動避免觀看的立場”，還表示“如果能夠避免密集，希望大家在路旁給予聲援”。 作為防止擁擠的對策，奧組委展示方針稱鼓勵收看網絡直播，以及讓名人火炬手在能夠實施入場限制的比賽場館和公園內奔跑。還寫明在人群過度密集時，有可能中止傳遞等，在推升奧運氣氛和防止傳染之間煞費苦心。 決定奧運延期前的去年3月聖火採集儀式後在希臘實施的聖火傳遞中，為了一睹擔任火炬手的著名演員，觀眾蜂擁而至，結果傳遞活動中止了。奧組委鑑於此類前例，要求遵守在沿途確保與他人的足夠距離、佩戴口罩等注意事項。 事前將通過都道府縣等向居民廣而告之，當天也會由運營車輛和保安人員呼籲給予配合。奧組委稱沒有中斷傳遞的明確標準，實際負責現場運營的都道府縣的執行委員會等或不得不艱難應對。（完）