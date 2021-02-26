NPFC年會就秋刀魚捕撈上限削減40%達成協議

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【共同社2月25日電】日本、中國等8個國家和地區商討秋刀魚資源管理的北太平洋漁業委員會（NPFC）年會25日閉幕，就將現行捕撈上限削減40%、全年設定為33.375萬噸達成一致。從2021年起適用兩年。面臨歷史性秋刀魚魚荒的日本提出強化管制以恢復資源，此次的成果顯示出一定的進步。 目前參加國和地區總體捕撈上限是55.625萬噸，其中NPFC管轄的公海捕撈配額限制在33萬噸。會上除了捕撈上限之外，還就公海捕撈配額同樣減少40%至19.8萬噸達成一致。此外，日本和俄羅斯的專屬經濟區（EEZ）捕撈量控制在13.575萬噸以內，為削減總體捕撈上限而協作。 2019年的年會上就設定捕撈上限首次達成協議。日本認為秋刀魚在洄游至主要漁場近海EEZ前就被中國大陸和台灣在公海“搶先”捕撈是魚荒的原因之一，提議削減公海的捕撈配額。 據日本全國秋刀魚舷提網漁協（東京）稱，2020年日本全國秋刀魚捕獲量為2.9566萬噸，較上年減少27%，為有記錄以來最少。 另一方面，其他參加國也魚荒明顯，據水產廳介紹，除美國和加拿大外的6個國家和地區2019年合計捕獲量約為19.1萬噸，同比減少近六成，大大低於此次決定削減的捕撈配額。 此次年會從23日起為期三天，以網絡會議形式召開。（完）