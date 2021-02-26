日本將修法方便網絡中傷受害者鎖定發帖者

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【共同社2月26日電】日本政府在26日的內閣會議上敲定了旨在方便網上遭到匿名誹謗中傷的受害者鎖定發帖者的相關法律修正案。其核心是創設新的法律程序。減輕信息公開所需時間及費用負擔，有助於更快地對受害者實施救濟。 要修改的是《網絡運營商責任限制法》。根據目前法律，要獲得用於鎖定發帖者的信息，必須分別以社交網站（SNS）運營商和網絡運營商為對象提出臨時處理申請或提起訴訟等，主要經過2次程序。在新的法律程序下，即使不起訴運營商，根據受害者的申訴法院也能決定是否予以公開，只需1次程序即可，有望減輕受害者的負擔。 若發帖者不服法院的公開決定，可通過提出異議轉為訴訟。此外還規定將把加害者登入SNS的時間等通信記錄追加至公開對象。 圍繞網絡中傷，曾參加富士電視台真人秀節目《雙層公寓》的女子職業摔跤選手木村花（當時22歲）去年5月去世，由於她曾在SNS遭到大量中傷，要求加強對策的呼聲高漲。（完）