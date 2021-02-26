詳訊：菅義偉表示解除6府縣緊急事態宣言

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【共同社2月26日電】日本首相菅義偉26日就面向10個都府縣發佈的新冠緊急事態宣言表示，東海地區的岐阜、愛知2縣、關西地區的京都、大阪、兵庫3府縣以及福岡共6府縣在2月底解除宣言。由於新增感染人數趨於減少，醫療體制告急狀況也有所緩解，菅義偉判斷可以把3月7日的宣言期限提前。面向首都圈的埼玉、千葉、東京、神奈川4都縣的宣言依然繼續，將於下週再次探討可否解除。 成為解除對象的6府縣在感染人數、陽性率和病床等幾乎所有指標上均擺脫了“第四階段”（疫情爆發式擴大），此外還考慮了知事等要求提前解除。 為防止解除後疫情再次擴大，將與宣言期間一樣要求餐飲店縮短營業時間，力爭改善至顯示疫情的4個階段中倒數第二輕的 “第二階段”（漸增）以下。處於暫停狀態的旅遊支援項目“Go To Travel”目前不重啟。 關於首都圈4都縣，專家鑑於醫療供應體制負擔很重，表示“無法做出解除判斷”，因此宣言將繼續。 政府1月7日以首都圈1都3縣為對象再次發佈宣言，期限至2月7日。1月13日又新增了7府縣。2月2日決定把除栃木之外的10都府縣的宣言期限延長至3月7日。（完）