日本所有都道府縣2020年住宿遊客均少於上年

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【共同社2月26日電】日本觀光廳26日發佈了2020年住宿旅遊統計的各都道府縣初值。所有都道府縣的累計住宿人數均少於上年，東京、大阪和沖繩3都府縣減幅超過了60%。新冠疫情蔓延導致人們避免在國內旅遊以及訪日遊客驟減產生了影響。疫情擴大地區和作為旅遊目的地大受青睞的地區下跌明顯。 減幅最大的大阪為1712.305萬人，大減63.9%。之後依次是東京的2978.723萬人（減少62.3%）和沖繩的1279.657萬人（減少61.1%）。北海道、千葉、山梨、京都、奈良、福岡6道府縣的減幅也超過了50%。 減幅最小的山口為290.914萬人，減少22.7%。福島和茨城分別僅減少了23.4%和31.2%。 限定外國住宿遊客來看，靜岡、奈良、和歌山、香川4縣的減幅達到90%以上。 當天的初值顯示，全國住宿人數減少48.9%至3.048億人左右。其中，外國人大減84.4%至1803.057萬人。 另一方面，今年1月份的首次初值顯示，整個國內住宿人數為1681萬人，同比減少了61.0%。再次發佈緊急事態宣言和旅遊支援項目“Go To Travel”暫停讓遊客的步伐再度遠離。（完）