詳訊2：菅義偉表示解除6府縣緊急事態宣言

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【共同社2月26日電】日本首相菅義偉26日晚在官邸召開了新型冠狀病毒感染症對策總部會議，就目前面向10個都府縣發佈的新冠緊急事態宣言表示，東海地區的岐阜、愛知2縣、關西地區的京都、大阪、兵庫3府縣以及福岡共6府縣在2月底解除宣言。由於新增感染人數趨於減少，醫療體制告急狀況也有所緩解，菅義偉判斷可以把3月7日的宣言期限提前。面向首都圈的埼玉、千葉、東京、神奈川4都縣的宣言依然繼續，將於下週再次探討可否解除。 同時還決定了對變異毒株的應對舉措，包括3月起在所有都道府縣實施短時間就能測出變異毒株的新檢測方法等。 菅義偉就6府縣解除宣言說明稱：“實現了眼見感染人數大幅減少。雖然醫療機構的嚴峻狀況還在持續，但現場的負擔與此前相比減輕了。” 在對策總部會議前，由專家等構成的諮詢委員會同意了6府縣解除宣言。會後，經濟再生擔當相西村康稔向媒體介紹說“許多人展示了對解除導致疫情再次蔓延的擔憂 ”，表示將繼續貫徹防疫措施。他指出，6府縣解除宣言是在貫徹防疫措施基礎上的“附帶條件的解除”。 為防止解除後疫情再次擴大，將根據各知事的判斷來要求餐飲店縮短營業時間。對給予配合的餐飲店，菅義偉表示“作為中央政府，將提供最多4萬日元（約合人民幣2431元）的合作金”。計劃給晚上9點打烊的店舖4萬日元，給晚上10點打烊的2萬日元。 關於首都圈4都縣，有專家對醫療供應體製表示了擔憂，緊急宣言將持續。菅義偉強調貫徹餐飲...