日本7月起將對普通居民全面接種新冠疫苗

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【共同社2月27日電】日本行政改革擔當相河野太郎26日表示，3600萬名65歲以上老年人所需的新冠疫苗將在6月底前向全國地方政府配送完畢。由此，預計多數地方政府很可能7月起面向不滿65歲的普通居民廣泛開展疫苗接種。到計劃舉行東京奧運會開幕式的7月23日前，可能難以實現大部分居民完成接種。 河野在26日的記者會上表示，將在6月內向全國配送老年人和醫務工作者共470萬人接種2次所需的疫苗。前提是獲得出口方歐盟（EU）的批准，據稱已經與美國輝瑞達成基本協議。 疫苗接種對象為16歲以上的約1億國民，政府計劃在醫務工作者和老年人之後，對不滿65歲的居民啟動接種。不滿65歲的人中，患有高血壓、糖尿病等基礎疾病的人將優先。 除醫務工作者外約6000萬不滿65歲的人開始接種的時間，預計地方政府各不相同，部分地區可能6月內啟動，不過預計大部分在7月以後。考慮到需要間隔3週接種2次，7月內結束接種很困難。 政府為確認安全性，本月17日以全國100家醫院4萬名醫務工作者為對象率先開始接種。截至26日有28530人完成接種。 今後，將對從事新冠診療的470萬名醫務工作者推進優先接種。老年人將限定人數，計劃4月12日起在全國地方政府開始接種，4月26日以後全面展開。 圍繞疫苗，由於供應量有限國際上正展開爭奪戰。河野在26日的記者會上透露稱，預計3月內最多約266萬劑疫苗運抵國內，但由於EU也加強了出口管理，...