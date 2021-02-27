全國知事會要求政府出示疫苗接種整體計劃

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【共同社2月27日電】日本全國知事會27日在線召開新冠病毒對策總部會議，大致批准了向中央政府提交的緊急建議方案。內容是為了順利接種疫苗，要求盡快出示明確不同時間的接種率目標、管理接種信息的新系統詳情等接種整體計劃；還寫入了為防止部分地區解除緊急事態宣言後疫情再次擴大而加強對策，以及對宣言對象以外地區受到嚴重影響的餐飲、旅遊業者等擴充經濟和就業對策。 關於疫苗，要求盡快明示截至何時力爭幾成國民接種，並盡快將國家統一管理接種信息的新系統詳情傳達給地方政府。 人工費和物品採購等疫苗接種體系完善所需的費用由國家承擔，但知事會的問卷調查顯示，約半數都道府縣表示超過了國家負擔的上限額，因此要求擴充財政支援。 約40名知事參加了會議，面向全面接種紛紛表示不安稱“政府出示的疫苗供應量和供應預測僅為需要量的很小一部分，希望盡快出示長期時間表”（福島縣知事內堀雅雄語）等。 此外，建議中還強調應在解除緊急事態宣言的地區繼續採取對策防止疫情再度蔓延；為了防止變異新冠病毒擴散，要求採取支援措施，通過PCR檢測等鎖定傳染源。建議還指出，在人員流動增加的年度末和年度初應加強對策。 該建議以持續避免聚餐和旅行對全國餐飲店和旅遊相關業者造成了嚴重影響為由，呼籲包括沒有發佈宣言的地區在內，擴充經濟和就業對策；在疫情穩定的地區，敦促政府探討分階段重啟旅遊支援項目“Go To Travel”。 首相菅義偉26日就向10個...