專訪劉慈欣：人類應預想可能的危機 團結並靈活應對

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【共同社北京3月1日電】（記者：大熊雄一郎）面對外星人侵略的危機，地球人歷盡磨難、竭力抗爭卻始終無法團結起來一致對外——中國科幻巨作《三體》的故事與新冠疫情下如同一盤散沙的當今世界不謀而合。3月11日是世界衛生組織（WHO）宣佈新冠傳染病全球大流行1周年，記者日前採訪了這本“預言之書”的作者劉慈欣，請他談談應如何面對人類共同的危機。以下為採訪主要內容。 問：《三體》故事為什麼始於文化大革命（1966-1976年），一位因父親被殺而對人性絕望的女科學家與外星人的一次通信？ 答：構思這部小說時，我縱觀中國現代史，思考什麼東西能讓一個人對人性產生徹底的失望？結論是文革。儘管改革開放以後也有很多曲折，但都不足以讓一個人對人性、對人類文明絕望。我們現在社會也有很多動盪，比如新冠疫情等，但是與文革的動盪相比真的算不上什麼。我的童年和少年在這樣一個時代過來，它使我對未來可能出現的危機、可能出現的災難比新一代人更敏感。我的小說中所描寫的未來災難，在我的潛意識深處並不完全是幻想。當然這只是在中國，如果這個小說放到世界範圍內，可能還有別的因素會產生這種效應。 問：外星人以通信為契機接觸並試圖侵略地球，這與人類受到未知病毒威脅的情況不謀而合。 答：寫這部小說時我受小松左京的《日本沉沒》影響相當大，我試圖找到一個和該書一樣能觸及中國人心靈中最敏感地方的題材。我想到在中國近代史上最慘痛的記憶就是來自不同文明...