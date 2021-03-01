瑞穗系統故障導致全國3000台ATM一度停用

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【共同社3月1日電】日本瑞穗銀行2月28日發生系統故障，在全國範圍造成在自動存取款機（ATM）無法提取現金等情況。該行逾5000台ATM中一度約3000台停用，達到半數以上。故障造成很多混亂，使用者操作過程中設備暫停，無法取回現金卡及存摺，被迫停下腳步。此外網上銀行部分交易也發生故障。該行致歉稱：“對於由此帶來的不便深表歉意。” 現已獲悉，進行至28日早晨的定期存款交易資料更新作業發生故障，問題已解決。雖然已開始依次重啟ATM，但截至周日結束使用的當晚9點尚未完成。該行表示週一早晨常規重啟時刻的3月1日上午7點，部分ATM無法利用的狀態依然持續。網銀已全部恢復正常使用。 據社交網站（SNS）發文和用戶透露，取款等ATM操作過程中顯示“無法處理”的畫面，不能取出銀行卡等。大規模發生上述現象實屬罕見。配備的電話也難以接通。據悉，可能由於已更新資料的定期存款帳戶所有人操作，接連發生暫停情況。 瑞穗金融集團過去也曾發生過大規模系統故障，2002年4月將旗下銀行重組為當時的瑞穗銀行和瑞穗實業銀行時ATM發生故障，此外帳戶轉帳等約250萬筆交易處理延遲。2011年3月也發生ATM及視窗交易暫停的情況，逾100萬筆匯款交易延遲。之後該行決定更新核心系統，在重複延期的同時2019年夏季完成了過渡。（完）