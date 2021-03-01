應屆生求職活動解禁 “賣方市場”不復存在

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【共同社3月1日電】日本企業面向2022年大學和研究生院應屆畢業生的招聘說明會1日解禁，求職活動全面啟動。受新冠疫情擴大影響，學生佔優的“賣方市場”不復存在。去年大部分被迫取消的面對面聯合說明會轉而舉辦，但學生不得不在會場限制人數、在線召開等制約中開展求職活動。 聯合說明會在東京、名古屋、大阪等主要城市舉辦。MyNavi上傳約500多家企業參加的大型說明會。在千葉市的幕張國際會展中心，瑞可利職業對人數設置了限制。 前往千葉市內會場的東京都內私立大學三年級學生川口穗乃佳（21歲）表示：“因新冠疫情被解僱的人也很多的情況下，擔心是否會找不到工作，但想了解員工氛圍和企業風氣，找到能長期任職的企業。” 希望進入以關西為據點企業的大阪市立大學三年級學生田中美優（21歲）參加了大阪市內的說明會。她坦言道：“積極參加了實習和說明會，但以在線為主，因此難以了解企業氛圍。”雖然也很難與朋友等見面，苦於收集信息，但田中積極地表示“想凸顯自己的優勢，爭取拿到錄用通知。” 大型酒店業的招聘負責人在東京都內活用在線方式舉辦了說明會，表示“（酒店業）被認為是新冠疫情下經營形勢嚴峻的行業，但中長期來看海外遊客將增加。還希望錄用會外語的學生。” 由於新冠疫情，學生的關注點有所變化。三井住友海上火災保險的負責人表示：“常常被問到疫情對業績的影響。已告知包括面向引入遠程辦公企業的保險等在內，存在商機。” 這是繼202...