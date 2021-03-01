獨家：日政府擬8日以後繼續暫停Go To項目

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【共同社3月1日電】關於旅遊支援項目“Go To Travel”，日本政府2月28日基本決定3月8日以後全國繼續暫停。政府判斷即使7日全面解除緊急事態宣言，也有必要看清新冠疫情，徹底採取防疫措施。重啟時，首先將把對象限定在疫情穩定的地區，協調3月內是否可行。 Travel項目去年12月28日全面暫停。觀光廳配合緊急事態宣言的延長，告知用戶等將暫停至3月7日。 首相菅義偉就埼玉、千葉、東京和神奈川這首都圈4個都縣持續的緊急事態宣言表示“重要的是能夠按計劃在7日結束”，但政府相關人士表示“即使全部解除，也有必要詳細分析各地區的疫情，8日無法重啟Go To項目。” 也有地方政府以暫停長期化對地區經濟影響巨大為由，要求早日重啟，但政府計劃鑑於專家意見，慎重決定重啟時期。 根據設想，重啟時期並非全國統一，將僅限於居民在疫情穩定到一定水平的都道府縣內旅行的情況。此外還有以相鄰都道府縣等地區旅行為對象的方案。 參加Travel項目的住宿設施等有義務限制共用設施人數並報告感染者，遊客則須配合測量體溫等。政府計劃調整上述防疫措施加大力度，政府相關人士表示“重啟前也一定程度上需要廣泛告知折扣對象地區以及新防疫措施的時間。”（完）