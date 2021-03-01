各國想方設法加速疫苗接種 日本探討購物優惠

Newsfrom Japan

【共同社3月1日電】為了加速被視為平息新冠疫情“王牌”的疫苗接種，各國在推進舉措上絞盡腦汁。如果接種就可以使用公共設施等的優待舉措似乎成為主流，日本的一部分地方政府也希望通過購物優惠來搞活經濟。另一方面，有的國家設置了罰則，也出現了對事實上的“疫苗義務化”感到困惑的聲音。 各國致力於推進接種的目的在於，通過一定數量以上的人口擁有免疫力，實現即使出現感染者，傳染給他人的情況也會減少、不會導致流行的“群體免疫”。日本中央政府也敦促各地方政府想方設法提高接種率。 在全球最快速推進接種的以色列，2月21日啟動了向完成所有2次接種者發放證明的制度。出示證明，就能使用劇場、健身房、宗教設施等被指傳染風險高的場所。 另一方面，23歲的男快遞員表示“不接種，生活就不方便。結果是不得不打”，也出現了認為這種制度將導致強制接種的意見。 在日本國內，神奈川縣橫須賀市探討在被指定為集體接種會場的百貨店內，若出示接種證明就可享受購物優惠的機制。力爭一箭雙雕，在提高接種率的同時搞活因新冠疫情而低迷的地區經濟。埼玉縣宮代町計劃向接種的町民每次分發1000日元（約合人民幣61元）商品券。 東南亞疫情最嚴重的印度尼西亞則採取相反舉措。10日的總統令中寫入了疫苗接種對象拒絕接種時作為行政處罰的罰金。 在全球感染人數最多的美國，企業鼓勵員工接種。經營快餐的麥當勞已經決定，若直營店員工接種，那麼4個小時算作帶薪休假。 在...