諾貝爾文學獎得主石黑一雄新作全球同步發售

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【共同社3月2日電】2017年獲得諾貝爾文學獎的日本長崎出生的英國作家石黑一雄（66歲）獲獎後首部長篇小說《KLARA AND THE SUN（克拉拉與太陽）》2日在全球同步發售。該書日文版由早川書房發行。石黑接受在線採訪時表示：“書中探討了人是不是一種能基於數據進行預測的存在。” 小說的背景是人工智能（AI）和基因編輯技術發達的近未來美國，藉助為陪伴孩子而被製造出來的“人造好友”克拉拉之口描述了人類的孤獨和痛苦。據早川書房透露，該書發售前已三次加印，發行量共計6.5萬冊。 據稱石黑在獲得諾獎時已經完成了該書約三分之一的寫作。小說對於沒有通過基因編輯進行“提升處理”的人在社會上遭受冷遇等科技發展導致的新歧視表達了擔憂。 石黑接受採訪時指出：“我所信奉的自由的民主主義正發生動搖，試圖糾正歧視問題的巨大力量如今並不存在。”他還稱：“小說能做的並非敲響警鐘，而是訴諸感情。通過小說體會到登場人物的感情，而要怎麼做則由讀者自行判斷。”（完）