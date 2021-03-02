日本2030年度可再生能源國民負擔最多增至1.6倍

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【共同社3月2日電】日本經濟產業省1日向專家會議提交的估算結果顯示，包括可再生能源國民負擔在內的收購總額到2030年度最大將是目前的約1.6倍，增至全年4.9萬億日元（約合人民幣3000億元）。主要原因是太陽能等可再生能源成本呈持平趨勢，凸顯出兼顧擴大引進和抑制負擔的難度。 在現行的中央政府政策指針“能源基本計劃”中，提出目標使可再生能源佔發電量比例到2030年度達到22%至24%。經產省還提交估算結果稱，若按目前速度繼續引進可再生能源，可以實現目標比例。今後將推進有關控製成本措施等的討論，用作基本計劃修改討論的參考。 2019年度可再生能源佔比為18%，收購總額為3.1萬億日元。估算中設想了根據計劃的大規模設備運轉狀況會出現的3種不同情況。在所有設備運轉的情況下，預計2030年度可再生能源佔比25%，收購總額為4.9萬億日元。據悉在比例最小的22%情況下，收購總額也將增至3.9萬億日元。 可再生能源的電力根據“固定價格收購制度”被收購，費用的一部分加算在電費之中。有專家要求分析對普通家庭負擔額造成的影響。（完）