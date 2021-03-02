菅義偉稱首都圈宣言解除要到最後一刻再做決定

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【共同社3月2日電】日本首相菅義偉2日在眾院預算委員會上，就是否解除首都圈4都縣的新冠病毒緊急事態宣言表示，將關注到最後一刻再做決定。菅義偉稱：“我想觀察狀況直到最後一刻。”他迴避了提及新冠疫苗接種狀況是否會影響眾院解散的時間。2021年度預算案在2日下午的眾院全體會議上，以執政黨等的多數贊成，在眾院獲得了通過。 在野黨鑑於疫苗接種會增加地方政府的負擔，詢問“接種是否會拖累解散”。菅義偉僅表示：“盡全力平息疫情是最優先的。（眾議員）任期也將屆滿，在那個階段做考慮是理所當然的。” 關於向生活貧困者發放補貼，菅義偉說明稱“並未考慮”。另一方面，對於獨立行政法人有關疫情擴大後的生活和工作實際情況的調查結果，他表示將詳細調查。 圍繞疫苗接種正式啟動後預算不足時的追加負擔，菅義偉強調：“將一邊關注今後的接種狀況，一邊展開討論。所花費用將全部由中央政府負責。”他還回答說，若美國強生公司的單劑型新冠疫苗提交批准申請，將成為討論對象。 政府的新冠感染症對策小組會會長尾身茂表示，緊急事態宣言對象以外的地區也需要產業及就業支援，“希望能顧及全國的生活和經濟”。關於小組會建議的執行情況，他指出：“政府在有限的條件下正在努力。但也有需要改善的地方。” 預算案的一般會計總額為106.6097萬億日元（約合人民幣6.5萬億元），連續9年創新高。該預算案2日在眾院獲得通過，根據《憲法》的眾院優越規定，確定將在2...