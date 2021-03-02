東京奧組委將新增12名女性理事

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【共同社3月2日電】據相關人士透露，東京奧運會和殘奧會組織委員會2日在東京都內召開理事會會議，作為推進“男女平等”的舉措，新選出了奧運馬拉松金牌得主高橋尚子、殘奧高山滑雪金牌得主大日方邦子等12名女性理事候選人。加上把理事人數上限從35人增至45人的章程變更，預計將在3日的評議員會議上獲得批准。 奧組委前主席森喜朗因蔑視女性發言辭職，後任主席橋本聖子為推進男女平等，提出把女性理事比例提高至40%的目標。由於日本奧委會（JOC）專務理事福井烈辭去奧組委常務理事職務，截至2日理事為33人，其中有7名女性。新加入12名女性後，女性理事增至共19人，將佔整體的約42%。目標預計將在一把手交替約2週後達成。 理事會選出1976年蒙特利爾奧運會榮獲金牌的日本女排成員之一、國際奧委會（IOC）項目委員荒木田裕子擔任副主席。女性出任副主席尚屬首次，將致力於男女平等和多樣性相關課題。 其他理事候選人包括前外務省經濟局長、日本橄欖球協會理事齋木尚子，“登別ASIR之會”代表芳賀美津枝，ewoman公司社長佐佐木Kaori，JOC常務理事籾井圭子，中京大學體育科學院教授來田享子等。 橋本在理事會會議伊始表示：“也為了恢復對奧組委的信賴，有必要迅速行動並拿出結果。” 出席記者會的秘書長武藤敏郎就增加女性理事強調：“時間所剩不多，開展集中討論並取得一定成果很重要。”他說明稱理事為零報酬，“（增加人員）不會帶...