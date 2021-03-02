詳訊：日本檢方逮捕協助戈恩逃亡的美國籍父子

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【共同社3月2日電】關於日產汽車前董事長卡洛斯･戈恩（66歲，因涉嫌違反日本《入管難民法》被發出逮捕證）逃亡至黎巴嫩的案件，東京地方檢察廳特搜部2日以協助逃亡的藏匿犯人嫌疑，逮捕了被引渡給日方的美國籍父子2人。當天下午，從美國東部波士頓被移送來的該2人抵達了日本成田機場，之後被收容在東京拘留所。 該2人是美陸軍特種部隊“綠色貝雷帽”前隊員邁克爾･泰勒（60歲）和兒子彼得（28歲）。特搜部去年1月取得逮捕證，美國有關部門同年5月拘留了2人。為實施逮捕，東京地檢今年2月27日派遣了檢察官等。 泰勒的辯護方主張，向日本引渡“可能導致遭受不恰當對待”，而東京地檢次席檢事山元裕史在記者會上表示：“我想，在拘留所會受到恰當對待。” 逮捕的理由是2人涉嫌於2019年12月29日，在明知戈恩的保釋條件是禁止前往海外的情況下，將其從東京都港區的住處轉移到六本木的賓館，然後送往大阪府內的賓館，之後又把他藏在大箱子中前往關西機場並通過了安檢區，乘上了私人噴氣式飛機等。此後，戈恩經土耳其進入了黎巴嫩。 美國檢方指出，戈恩方面給了泰勒方面合計超過130萬美元。 日本政府通過國際刑警組織（ICPO）要求扣押戈恩，但黎巴嫩方面展現了否定姿態。（完）