日本一女性接種疫苗3天後死亡 因果關係不明

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【共同社3月2日電】日本厚生勞動省2日發佈消息稱，一名60多歲女性在接種了美國製藥巨頭輝瑞產的新冠疫苗3天後死亡。該女性沒有基礎疾病，死因被認為是蛛網膜下腔出血。厚勞省表示，目前尚無法評判與接種的因果關係，有待今後探討。這是日本啟動接種工作後首次報告死亡案例。 厚勞省的疫苗小組會不良反應探討工作組長森尾友宏發表見解稱：“海外接種案例中似乎也沒有認為蛛網膜下腔出血與新冠疫苗有關。”他表示雖然可能是偶發性案例，但有必要進一步收集信息，由審議會評判。 厚勞省稱，該女性2月26日接種，3月1日死亡。2日作為基於《預防接種法》的不良反應疑似案例，由醫療機構向醫藥品醫療器械綜合機構（PMDA）報告。據稱沒有基礎疾病和過敏。所在地區和發病時的詳情等並未公佈。 接種後的死亡案例在美國也有報告。據美疾控中心統計，輝瑞疫苗和莫德納疫苗共計約1380萬劑接種中接報有約7000例疑似不良反應，其中死亡113例。據稱死亡案例並未給出與預防接種之間的因果關係。 日本國內2月17日開始以醫務人員為對象接種疫苗，截至3月2日已有34772人接種。（完）