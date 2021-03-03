獨家：莫德納或5日向厚勞省申請批准新冠疫苗

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【共同社3月3日電】多名相關人士2日透露，美國生物科技企業莫德納和武田藥品工業公司最快將於5日向日本厚生勞動省申請批准莫德納研發的新冠疫苗。這是第三家在日本國內申請批准新冠疫苗的公司。據悉與現已獲批的美國輝瑞產疫苗相比容易運輸及保管。 厚勞省將基於國內外臨床試驗數據，對可否批准進行審查。疫苗在海外工廠生產，武田藥品負責國內流通。 莫德納疫苗目前開始在美國及歐洲接種。日本政府已與該公司簽訂合同，將在6月底之前接受4000萬劑，9月底之前獲得1000萬劑的供應。接種為間隔28天的兩次，簽約的供應量相當於2500萬人份。 在日本國內，美國輝瑞生產的疫苗已經開始接種。此外，英國製藥巨頭阿斯利康也已提交疫苗批准申請，厚勞省正在審查。 莫德納的疫苗與輝瑞產一樣，採用人工合成基因“信使RNA”（mRNA）。在零下20度的環境下可保存6個月，與長期保存需要零下75度左右超低溫冷凍庫的輝瑞疫苗相比，容易保管。 莫德納在美國以3萬人為對象展開了接種疫苗或安慰劑的臨床試驗。接種疫苗組與未接種組相比發病率下降94.1%。據稱，防止重症化的效果也得到了確認。 在日本國內，武田藥品工業正在推進臨床試驗，以20歲以上的200人為對象調查莫德納產疫苗的有效性和安全性。結果預計將在3月內被提交給厚勞省。 美國疾病控制和預防中心稱，嚴重的全身性劇烈過敏反應症狀發生頻率為每40萬人中出現一例，為“極其罕見”。（完）