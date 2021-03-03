美政府聲明就核試驗犧牲稱“為和平作貢獻”

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【共同社3月3日電】美國1954年在太平洋比基尼環礁實施氫彈試驗的3月1日“比基尼日”之際，美國國務院對該環礁所屬的馬紹爾群島國民發表了發言人聲明，“讚賞有助於世界和平與穩定的人們所作貢獻”。核爆受害者及專家表達憤怒稱：“內容肯定核武器造成的犧牲。” 美國於1946至1958年在馬紹爾群島實施67次核試驗。居民等由於遭到輻射健康受損，被迫離鄉。美國國務院上月28日發表的聲明中對受害者表示哀悼，並向馬紹爾群島的人們表達了敬意。 廣島縣核爆受害者團體協議會（縣被團協）理事長、核爆受害者佐久間邦彥（76歲）憤怒地表示：“能將突然被奪走日常生活說成‘對人類的協作’，不明白這種感覺。”廣島市民團體“力爭廢除核武器的廣島會”聯合代表森瀧春子（82歲）指責稱：“或許想說沒有遺忘受害，但在受害者看來是欺瞞。” 研究馬紹爾群島受害情況的明星大學國際關係學教授竹峰誠一郎指出：“這證明據稱對核裁軍態度積極的拜登政府也認為安保上需要核，不得不犧牲。”他表示：“這與向廣島和長崎投擲原子彈終結戰爭的理論一樣，也違反《禁止核武器條約》的理念。日本應提出異議。”（完）