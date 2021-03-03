東大決定4月新體制高層中女性過半數

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【共同社3月3日電】2日採訪東京大學相關人士獲悉，該校已決定4月以後新體制中校長、副校長、理事等總計9人中女性為5人，佔半數以上。據文部科學省介紹，在國立綜合大學的理事等高層中女性過半數實屬罕見。 目前已決定現任校長五神真（63歲）將在3月底任期屆滿卸任，由藤井輝夫（56歲）接任。據分析，東大意在隨著新體制的成立推進多樣性。 東大相關人士稱，2日的校內會議提出了上述方針，將於4月1日正式公佈。目前理事等9人中女性為3人。 截至去年5月1日的國立大學協會調查顯示，86所國立大學中校長、副校長和理事3大要職女性所佔比例僅為9%。該協會將2025年底之前達到20%以上作為目標。 此外，東大去年本科入學考試合格者中女性僅占19%，比例很低。東大幹部表示“有必要實施對策以達到30%至40%”，將其視為問題。 關於推進起用女性出任理事等職務，曾擔任過東大理事的人士指出：“猶如東京奧運會和殘奧會組委會前主席森喜朗蔑視女性的發言成為巨大問題，要求由女性參與決策的呼聲強烈。東大新高層的方針或許是為應對這樣的社會變化。”（完）