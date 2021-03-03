川內百度跑進馬拉松2小時20分獲吉尼斯認證

Newsfrom Japan

【共同社3月3日電】日本男子田徑選手川內優輝由於總共100次跑進馬拉松2小時20分，2日在東京都內獲得吉尼斯世界紀錄認證書。他在記者會上高興地稱：“就算1次很簡單，要做到100次必須保持健康的身體。這項紀錄就像是自己的馬拉松人生。” 川內2009年首次參加馬拉松比賽，作為“公務員跑者”表現活躍。2019年4月轉為職業選手，去年12月在他參加的第107場比賽防府讀賣馬拉松賽上創下上述紀錄。這位以罕見頻率參加大賽並反復與市民跑者交流的鐵人對馬拉松的魅力表示，“人們分別能找到合適自己的目標和各種可能性”。 在上月28日的琵琶湖每日馬拉松賽上，川內首次穿上“厚底鞋”參賽，跑出了2小時7分27秒的成績，8年來首次刷新自身紀錄。33歲的川內仍然感到自己有潛力，還表示有意參加明年的世錦賽，稱“只要有可能想繼續挑戰”。 川內曾在2018年3月由於78次跑進2小時20分達到史上最多，獲得吉尼斯世界紀錄認證。（完）