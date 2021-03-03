東京奧組委新增12名理事 女性比例升至42%

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【共同社3月3日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會3日在東京都內召開評議員會議，新選出了奧運馬拉松金牌得主高橋尚子（48歲）、殘奧高山滑雪金牌得主大日方邦子（48歲）等12名女性理事。女性比例從原來的約20%升至約42%，達到了主席橋本聖子提出的40%目標。 其他就任的理事還有前外務省經濟局長、日本橄欖球協會理事齋木尚子（62歲），運營在職女性交流網站的ewoman公司社長佐佐木Kaori（61歲），日本體育和性別學會會長、中京大學體育科學院教授來田享子（57歲）等。宣傳阿伊努文化的“登別ASIR之會”代表芳賀美津枝（67歲）也包括在內。同時還變更章程把理事人數上限從35人提升至45人，女性理事從7人增至19人。 新理事僅有2人原來是運動員，橋本在記者會上解釋稱：“為了能從多樣性、和諧及性別平等的各種角度獲取意見而採用了這樣的人選。”她還就目的表示：“要在新冠疫情下實現受歡迎的奧運，怎麼做才好？希望考慮各領域的視角進行彙總。” 鑑於森喜朗因蔑視女性發言引咎辭職，橋本2月18日接任主席。她此前表示希望推進男女平等，有意遵循中央政府彙總的競技團體運營指針“治理準則”使女性理事比例達到40%。（完）