詳訊：日本政府擬把首都圈緊急事態宣言延長2週

Newsfrom Japan

【共同社3月3日電】日本首相菅義偉3日就向首都圈1都3縣發佈的新冠緊急事態宣言表示，有意在7日到期後再延長2週左右。他舉出病床緊張的理由，說明稱“為了保護國民的生命和生活，有必要（延長）”。據分析，這是考慮到東京都知事小池百合子等對解除宣言表現出慎重態度。菅義偉在官邸向媒體表示，今後將在正式聽取專家和相關人士的意見後“最終由我自己作出判斷”。 關於今後的解除標準，菅義偉稱：“病床使用率降到50%以下，趨勢向下很重要。”當被問及再次延期的責任時，僅稱“還沒有決定，要最終決定還需要經過很多階段”。 在表明方針之前，菅義偉與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等相關閣僚在官邸進行了磋商，一致認為埼玉、千葉、東京、神奈川4個都縣需要延長2週左右。 菅義偉5日上午將向專家等組成的諮詢委員會就延長2週左右的政府方針徵詢意見，並在當晚的政府對策總部正式決定。 1都3縣知事3日下午召開視頻會議磋商了應對方案。1都3縣間新增病例的減少速度放緩，為了在一段時間後分析控制效果，出現了向政府要求延長2週左右的方案。 小池和埼玉、千葉兩縣知事2日表明了對解除宣言的慎重態度。埼玉縣知事大野元裕3日上午稱：“從現狀來看沒有單純全面解除的選項。” 菅義偉在3日的參院預算委員會會議上指出，除了感染人數和病床的緊張程度之外，“變異病毒的狀況”也將成為判斷要素。專家對今後變異病毒的流行表示擔憂。 如果正式決定再次...